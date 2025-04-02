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Пассажирский поезд сошел с рельсов на востоке Чехии

Бажова: пассажирский поезд сошел с рельсов на востоке Чехии, трое ранены
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Depositphotos

Пассажирский поезд сошел с рельсов в районе города Оломоуц на востоке Чехии, три человека получили ранения. Об этом сообщила пресс-секретарь чешского управления пожарной охраны Люция Балажова, передает РИА Новости.

«Пожарные оказали помощь спасателям, а также обезопасили место аварии, в том числе устранив утечку топлива», — сообщила она.

Балажова добавила, что в районе аварии было временно прекращено железнодорожное движение, там ввели альтернативное автобусное сообщение.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию причин происшествия. По предварительным данным, поезд сошел с рельсов из-за технической неисправности, резюмировала Балажова.

Другой инцидент произошел накануне в Кемеровской области. По данным Следственного комитета РФ, который инициировал проверку по факту случившегося, на станции Осинки – разъезд 396 км с рельсов сошли два порожних вагона после столкновения с крупным рогатым скотом. Ситуация повлияла на график движения поездов.

Ранее в Подмосковье состав протаранил выехавшую на рельсы фуру.

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