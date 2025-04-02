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В Подмосковье поймали и привлекли к ответственности 12 нелегалов

В Подмосковье полицейские поймали 12 нелегальных мигрантов

В Подмосковье поймали и привлекли к ответственности 12 нелегалов. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Полицейские при силовой поддержке Росгвардии выявили в городском округе Домодедово нарушения миграционного законодательства в рамках оперативно-профилактических мероприятий.

В отношении 12 нелегальных мигрантов составили административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого из иностранцев наложили штраф в размере пяти тысяч рублей.

До этого в Петербурге обнаружили нелегальных мигрантов, работающих в службах курьерской доставки. В ходе мероприятий стражи порядка провели проверки более чем в 30 «дарксторах» трех крупных компаний. Там выявили свыше 150 курьеров-иностранцев — практически каждый третий из них нарушал миграционное законодательство.

Ранее депутат Госдумы обнаружил мигрантский хостел в Самаре.

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