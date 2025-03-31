Петербургские полицейские поймали десятки нелегальных курьеров-мигрантов

В Петербурге обнаружили нелегальных мигрантов, работающих в службах курьерской доставки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники регионального управления экономической полиции в рамках работы по профилактике правонарушений в сфере курьерской доставки провели проверки пунктов получения товаров, которые ориентированы исключительно на курьерскую доставку. Отмечается, что работа правоохранителей не блокировала деятельность точек.

В ходе мероприятий стражи порядка провели проверки более чем в 30 «дарксторах» трех крупных компаний. Там выявили свыше 150 курьеров-иностранцев — практически каждый третий из них нарушал миграционное законодательство.

Выявленных нелегалов доставили в отделы полиции. В дальнейшем будет решаться вопрос о привлечении иностранцев к ответственности и их дальнейшем нахождении на территории страны. Результаты проверки будут использованы в оперативной работе по выявлению компаний, которые способствуют нелегальной миграции, и их взаимоотношений с крупными компаниями.

Ранее в Совбезе заявили о коренных изменениях миграционной политики России.