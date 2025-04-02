В Екатеринбурге голубь помог найти майнинговые фермы в подвале дома

Жители Екатеринбурга нашли майнинговые фермы в подвале дома благодаря голубю. Об этом сообщается в Telegram-канале портала «E1.RU».

По данным журналистов, в подвале дома 14/3 на улице Чапаева в вентиляцию забилась птица и несколько дней беспокоила местных жителей по ночам. Люди вызвали сотрудников управляющей компании, которые и обнаружили майнинговые фермы.

Вскоре к дому подъехал мужчина на черном автомобиле Toyota. Он заявил, что подвал дома принадлежит ему, и никто не имел права туда заходить. Как отмечает «E1.RU», после обнаружения ферм стало ясно, почему жильцам приходили огромные счета за общедомовые расходы на электричество. В настоящее время этим делом занимается полиция.

В конце марта начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин заявил, что с начала 2024 года в Дагестане были обнаружены и ликвидированы более 30 майнинг-ферм, включая мобильные установки, которые размещались в грузовых прицепах.

Ранее налоговая служба назвала число легализовавшихся в России майнеров.