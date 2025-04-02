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Власти хотят вдвое увеличить норму переработок

«Ведомости»: в России могут вдвое увеличить норму сверхурочной работы
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Илья Питалев/РИА Новости

В Трудовой кодекс России хотят внести поправки, которые вдвое увеличат лимит переработок. Об этом сообщают «Ведомости».

Проект поправок подготовили Минэкономразвития и Минтруд РФ. Они предусматривают увеличение нормы сверхурочной работы с 120 до 240 часов в год, а также определяют порядок переработок и упрощают процедуру увольнения.

Также эти поправки отменяют ограничения на сверхурочную работу в течение двух дней подряд. При этом переработки не должны превышать четыре часа в день. Работники должны будут проходить медосмотр и диспансеризацию перед тем, как соглашаться на сверхурочную работу более 120 часов в год.

По данным «Ведомостей», если поправки примут, то они могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

До этого россиянам объяснили, чем опасны регулярные переработки. По словам начальника отдела карьерной экспертизы центра «Профессии будущего» Галины Чемодановой, постоянное напряжение и перегрузка информацией могут спровоцировать эмоциональное выгорание, беспокойство по поводу своей работы, привести к отсутствию мотивации и повышенной тревожности.

Чемоданова отметила, что психологические проблемы, вызванные переработкой, могут негативно сказаться на физическом состоянии человека и его общении с близкими. Среди других заболеваний эксперт назвала панические атаки, бессонницу и головные боли.

Ранее в Госдуме утвердили новый порядок определения размера оплаты переработок.

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