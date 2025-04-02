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Семью мальчика, взорвавшего петарду в школе Истры, потребовали депортировать

MK.RU: отец взорвавшего петарду в школе Истры ребенка не имеет гражданства РФ
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Depositphotos

Отец мальчика, который взорвал петарду в школе №2 в подмосковном городе Истре, не имеет российского гражданства. Об этом пишет MK.RU.

Как выяснили журналисты, родители пострадавших в результате инцидента детей потребовали депортировать из РФ семью воспользовавшегося пиротехникой мальчика. Они выразили уверенность, что школьники будут в безопасности, только если виновник покинет образовательное учреждение.

«По их мнению, у правоохранителей уже достаточно оснований, чтобы отправить семью, которая не занимается воспитанием своего ребенка, обратно на родину», — говорится в материале.

Инцидент в школе в городе Истре произошел 2 апреля. Один из учеников принес на занятия петарду и взорвал ее прямо в классе. Как писал Telegram-канал «112», в результате пострадали девять детей.

Двоих несовершеннолетних осмотрел школьный медик, а еще семерых — врачи скорой помощи. При этом у одной из пострадавших — 11-летней девочки — было диагностировано отравление парами и газами. Ей понадобилась госпитализация.

Ранее в Московской области ребенку оторвало четыре пальца при взрыве петарды.

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