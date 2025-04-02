Блогер Шабутдинов возместит ущерб потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве

Бизнес-тренер и блогер Аяз Шабутдинов, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, возместит ущерб потерпевшим по уголовному делу. Об этом сообщил его адвокат Калой Ахильгов, передает ТАСС.

«Он принял непростое, но смелое решение: признать вину и возместить ущерб. Большинство потерпевших уже получили или получают компенсации», — сказал он.

Адвокат выразил надежду, что суд учтет этот «благородный поступок».

Аяз Шабутдинов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Шабутдинов, как считает следствие, создавал у людей ложное впечатление успешного предпринимателя и предлагал купить у него курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут сами вести прибыльный бизнес. Договоры оказания услуг с Шабутдиновым заключали на суммы от 100 тысяч до 1,9 млн рублей. Пострадавшими от действий от бизнес-коуча себя называют 80 человек. Его задержали в ноябре 2023 года.

В феврале прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Шабутдинова. Ведомство установило, что блогер создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах.

Ранее стало известно, что ущерб по делу Шабутдинова превысил 57 млн рублей.