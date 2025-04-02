После взрыва петарды в подмосковной школе, где пострадали девять детей, возбудили дело

В Подмосковье возбудили дело после того, как в одной из школ взорвали петарду

В Подмосковье после взрыва петарды в одной из школ возбудили уголовное дело по статье о халатности. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ в связи с возможными халатными действиями должностных лиц образовательного учреждения. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что после случившегося в больницу попали две девочки 2013 года рождения. Предварительно, пятиклассник бросил петарду в портфель однокласснику.

Инцидент произошел в школе №2, расположенной в городе Истре. Один из учащихся взорвал петарду в классе, после чего девятерым детям потребовалась помощь медиков.

Ранее в Подмосковье пятиклассник лишился трех пальцев, подобрав петарду с земли.