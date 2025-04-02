В Херсонской области вынесли приговор иностранцу, шпионившему в пользу Киева

Украинца осудили на 18 лет за шпионаж в Херсонской области

Гражданина Украины Сергея Солодкого приговорили к 18 годам лишения свободы, признав виновным в передаче данных о позициях российских войск в Херсонской области и попытке подрыва автомобиля начальника регионального управления министерства внутренних дел. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на неназванного представителя Южного окружного военного суда.

Как рассказал источник агентства, в период с 1 августа 2022 года по 26 декабря 2023 года мужчина поддерживал связь с сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины и передавал ему информацию о местоположении Вооруженных сил РФ. В частности, он собирал сведения о технике и бойцах российских войск в городе Алешки.

Более того, Солодкий прошел курсы по обращению с взрывными устройствами и предпринял попытку подорвать несколько машин. Речь идет об автомобилях, принадлежащих военным ВС РФ и начальнику управления министерства внутренних дел по Херсонской области.

На этом фоне в отношении украинца было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Среди них — незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ, шпионаж, покушение на теракт.

«Решением суда он признан виновным и ему назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме», — отметил представитель суда.

Он добавил, что фигуранту также предстоит выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей.

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