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В Москве мужчина поторопил людей у банкомата, отменил их операцию и забрал деньги себе

В Москве мужчина поторопил людей у очереди в банкомате и забрал их деньги себе
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МВД России

В Москве правоохранители задержали уроженца Воронежской области, которого подозревают в краже денег из банкомата. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительной информации, все произошло в магазине на Измайловском проезде. 18-летний юноша вместе с матерью вносили на карту наличные. В это время их поторапливал сосед по очереди, торопясь подойти к банкомату. В итоге молодой человек и его мать отошли в сторону, не дождавшись зачисление средств. А злоумышленник, воспользовавшись суетой, отменил операцию юноши и забрал деньги, которые банкомат вернул в купюроприемник.

Потерпевшие обратились в полицию, заявив о причиненном ущербе в 165 тысяч рублей. Вора разыскали и задержали. Украденное он успел потратить на личные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кирове мужчина ограбил салон красоты и ушел отмечать кражу в сауну.

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