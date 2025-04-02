Британка сделала ринопластику и бросила мужа, решив, что теперь «слишком хороша для него»

Американка сделала ринопластику и бросила мужа, решив, что теперь «слишком хороша» для него», пишет Mirror.

Девин Айкен из Филадельфии заявила, что операция по коррекции носа не только изменила ее внешность, но и помогла переосмыслить жизнь. После процедуры, на которую она потратила $11 тысяч, женщина поняла, что больше не хочет оставаться в несчастливом браке.

Она вышла замуж в 23 года, но со временем осознала, что отношения с мужем исчерпали себя.

«Я чувствовала, что застряла в этом союзе просто потому, что так «положено». Но после операции у меня появилась ясность: я выбрала себя», — поделилась Айкен.

Неуверенность в своей внешности преследовала ее с детства, признается женщина. В школе ее дразнили «туканом» и «Пиноккио» из-за формы носа.

«Это было то, что я не могла контролировать, и это оставило глубокий след», — вспоминает Девин.

Сейчас женщина чувствует себя «счастливой и независимой», делится своей историей и вдохновляет других. Девин с оптимизмом смотрит в будущее: планирует путешествовать, знакомиться с новыми людьми и главное — больше никогда «не соглашаться на меньшее, чем она заслуживает».

Ранее сообщалось, что из-за секретной ринопластики президент Перу может лишиться должности.