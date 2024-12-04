Из-за секретной ринопластики президент Перу может лишиться должности

Президент Перу Дина Болуарте оставила свой пост на две недели для проведения пластических операций, однако она не передала свои полномочия Конгрессу. Об этом сообщает El Pais.

Согласно материалу издания, Болуарте пропала из публичного поля летом 2023 года. Администрация Перу скрыла отсутствие главы государства, указав в официальных отчетах, что президент участвовала в публичных мероприятиях на протяжении этих дней.

Теперь в отношении Болуарте выдвинули обвинения в том, что она нарушила конституционные процедуры, поскольку она должна была передать свои полномочия Конгрессу на время отсутствия.

В марте портал RPP со ссылкой на перуанского премьер-министра Густаво Адрианзена сообщал, что в доме и резиденции президента страны прошли обыски. Причиной послужило дело о хранении политиком незадекларированной коллекции люксовых часов.

По информации журналистов, находившиеся в доме люди отказались пускать сотрудников правоохранительных органов. Стражам порядка пришлось использовать таран, чтобы попасть внутрь.

Однако самой Болуарте в доме не оказалось, вместо нее при обыске присутствовали адвокаты главы государства. Позже один из прокуроров Халви Колчадо заявил, что осмотр помещений будет проходить конфиденциально. Об изъятых вещах общественности сообщат отдельно.

Ранее посол заявил, что Перу воздерживается от поставок вооружения Украине.