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В Хакасии арестовали подростков по подозрению в поджоге офиса «Народного фронта»

Суд в Хакасии отправил двух подростков под домашний арест по делу о поджоге
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Depositphotos

Двух подростков, проживающих в Республике Хакасия, отправили под домашний арест в рамках дела о поджоге одного из местных офисов «Народного фронта». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

Из заявления следует, что 28 марта в Абакане произошел пожар в здании, где располагается офис общественной организации. Всего за 15 минут половина помещения почти полностью выгорела.

Сотрудники правоохранительных органов заподозрили умышленный поджог. В связи с этим они возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ, которая предполагает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, поджог совершили двое подростков. Они смогли скрыться с места происшествия, но полицейским удалось задержать несовершеннолетних.

«Абаканским городским судом Республики Хакасия <...> избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении несовершеннолетних 16 лет и 17 лет, подозреваемых в умышленном уничтожении имущества регионального отделения Общероссийского народного фронта», — говорится в заявлении.

В тексте уточняется, что судебное заседание состоялось 30 марта.

Ранее суд в Москве признал невменяемым местного жителя, пытавшегося поджечь военный комиссариат.

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