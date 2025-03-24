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Суд в Москве признал невменяемым мужчину, пытавшегося поджечь военкомат

ТАСС: москвичу назначили принудительное лечение после попытки поджечь военкомат
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Depositphotos

Мужчину, пытавшегося поджечь здание военного комиссариата в Хорошевском районе Москвы, направили на принудительное лечение. Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что соответствующее решение принял 2-й Западный окружной военный суд. Инстанция распорядилась освободить жителя российской столицы, в отношении которого было возбуждено дело по статье о покушении на теракт, от уголовной ответственности в связи с его невменяемостью.

«Суд <...> постановил применить к [Александру] Минееву принудительные меры медицинского характера в виде психиатрической помощи, поместить его в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением», — сказал судья в ходе заседания.

Из материалов дела следует, что фигурант родился в 1996 году. Совершить поджог мужчину убедили сторонники Украины, которые связались с ним в одном из мессенджеров и воспользовались его легкой внушаемостью.

В результате москвич выбрал своей целью военный комиссариат в Хорошевском районе, недалеко от места своего жительства. Он несколько раз приезжал к зданию, чтобы изучить его расположение и способы охраны.

Однако в один из визитов на Минеева обратили внимание сотрудники правоохранительных органов, дежурившие неподалеку. Стражи порядка задержали жителя Москвы и позже проверили его телефон. По данным агентства, именно это и позволило полицейским узнать о намерениях фигуранта.

Ранее в Ставрополе задержали нескольких подростков по подозрению в поджоге здания Союза ветеранов боевых действий.

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