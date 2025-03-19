Госдума приняла законопроект о внесудебном банкротстве для участников СВО

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается упростить процедуру внесудебного банкротства для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Согласно документу, участники СВО смогут воспользоваться услугой, если они не имеют имущества, которое могут взыскать. При этом оформить банкротство они смогут, если получили уведомление об аресте не позднее чем за год до его реализации. Долг не должен превышать 1 млн рублей, говорится в законопроекте.

В пресс-службе отметили, что после вступления документа в силу участники СВО смогут списать долги через МФЦ с минимальным числом документов.

Накануне в партии «Справедливая Россия — За правду» сообщили, что глава фракции Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы проект базового закона о единых мерах поддержки участников СВО. Документ предполагает освобождение военных и членов их семей от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство, а также обеспечение сохранности транспорта на постоянной основе.

Ранее в Госдуме захотели ускорить выплату пособий участникам СВО, получившим ранения.