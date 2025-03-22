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В Ленинградской области спасли двух серых тюленят

В Ленинградской области нашли двух детенышей серого тюленя
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Спасение тюленей 699-23-99/VK

В Ленинградской области обнаружили двух детенышей серого тюленя, написал на своей странице во «ВКонтакте» «Фонд друзей балтийской нерпы».

«Сегодня День Балтийского моря с чем мы всех балтийцев и поздравляем! Мы отпразднуем наш праздник приемом еще двух серых тюленят из Соснового Бора и из Нарвского залива))», — сообщили создатели фонда Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Они добавили, что 22 марта — это также Международный день тюленя.

19 марта в Приморье сотрудники МЧС спасли детеныша дальневосточной нерпы, которого выбросило на берег. Его обнаружили в районе бухты Шамора под Владивостоком. Как рассказали спасатели, морской млекопитающий несколько дней дрейфовал на льдине. Сотрудники МЧС забрали его и связались с реабилитационным центром для морских животных. До прибытия специалистов они ухаживали за истощенным тюленем.

Ранее «скелет русалки» в Англии сбил с толку местных жителей.

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