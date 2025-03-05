В ВОЗ заявили, что новая пандемия может возникнуть в любой момент

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев рассказал ТАСС, что в мире в любой момент может начаться пандемия.

По его словам, в мире сегодня высокий риск возникновения и мутации опасных патогенов. Часто они совершенно безопасны для человека, но могут также вызывать пандемии.

«Мы живем в мире, где существует огромное количество микроорганизмов, которые видоизменяются, мутируют и приобретают какие-то новые свойства. <...> Риск возникновения таких патогенов существует, и он очень высокий», — поделился Бердыклачев.

Он добавил, что сегодня никто не может предсказать, когда именно и где возникнет новая пандемия, к ней просто нужно быть готовыми «как на национальном, так и на международном уровне».

До этого главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов говорил, что заболеваемость метапневмовирусом в России остается на низком уровне, его доля в структуре ОРВИ фиксируется в пределах 0,3%.

Ранее ВОЗ высказалась насчет угрозы новой мировой пандемии из-за метапневмовируса.