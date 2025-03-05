Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВОЗ заявили, что новая пандемия может возникнуть в любой момент

ВОЗ: в мире в любой момент может начаться новая пандемия
close
Denis Balibouse/Reuters

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев рассказал ТАСС, что в мире в любой момент может начаться пандемия.

По его словам, в мире сегодня высокий риск возникновения и мутации опасных патогенов. Часто они совершенно безопасны для человека, но могут также вызывать пандемии.

«Мы живем в мире, где существует огромное количество микроорганизмов, которые видоизменяются, мутируют и приобретают какие-то новые свойства. <...> Риск возникновения таких патогенов существует, и он очень высокий», — поделился Бердыклачев.

Он добавил, что сегодня никто не может предсказать, когда именно и где возникнет новая пандемия, к ней просто нужно быть готовыми «как на национальном, так и на международном уровне».

До этого главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов говорил, что заболеваемость метапневмовирусом в России остается на низком уровне, его доля в структуре ОРВИ фиксируется в пределах 0,3%.

Ранее ВОЗ высказалась насчет угрозы новой мировой пандемии из-за метапневмовируса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами