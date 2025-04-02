«Как на дне выгребной ямы»: жители Подмосковья жалуются на вонь от мусорного комбината

Жители Солнечногорского района Подмосковья жалуются на невыносимый запах в вечерние и ночные часы. В беседе с «Газетой.Ru» очевидцы сообщили, что удушающий запах усилился с осени 2024 года — его связывают с работой комплекса по переработке отходов (КПО) «Нева». Житель СНТ Клочково Федор рассказал, что люди чувствуют себя «как в выгребной яме» и из-за смрада страдают от кашля, давления и головной боли.

«Когда начиналось строительство мусорного комбината, помню, власти обещали, что вонять не будет. Что это будет экозавод и супер-пупер технологии. Ну что вам рассказать, воняет! Причем смрад бывает такой, что иногда ощущаешь себя как на дне выгребной ямы. Все это от КПО «Нева». Причем зловонный запах мусора и свалочных газов появляется в основном в вечернее и ночное время. Бывает вообще невозможно заснуть, так в горле першит. Я-то еще ладно, но знаю у соседки была просто истерика в это воскресенье. Вообще невозможно открыть окно! Начинается дачный сезон, люди в шоке, не знают, что делать. Мне рассказывали, что некоторым вызывали скорую, повышается давление, головная боль, кашель, слезы! Приезжают медики чувствуют вонь и спрашивают: «Как вы здесь живы вообще?» — рассказал мужчина.

Житель соседнего Поварово Александр заявил «Газете.Ru», что местные писали в инстанции на всех возможных уровнях, но вонь усиливается с каждым днем. По его словам, проблема затрагивает многие районы.

«Мы уже писали во все инстанции. Слышал, что люди даже хотели прорваться на «прямую линию» с президентом, записывали ролик, но не получилось. Писали даже патриарху! И вонь увеличивается с каждым днем. Не могу сказать, что это происходит каждый день, бывают и «нормальные дни», наверное, это зависит от направления ветра и от запуска процесса переработки. Знаю, что вокруг нас многие ощущают на себе это безобразие. Навскидку – это Лыткино, Повадино, Клочково, Эдем, КП Гринвич, Соколово, Новая, Марьино, Новинки, Белавино, Задорино, Тибеньки, Залесье, Дудкино, Семейный Некст, Дурыкино и т.д. Говорят даже до Зеленограда и Истры иногда добивает. У нас в стране вроде мусорная реформа идет, на всех уровнях рапортуют, отчитываются. Так вот эта «Нева» просто дискредитирует все усилия властей по этой реформе», — подчеркнул он.

КПО «Нева» — комплекс по переработке отходов в Московской области, который был введен в эксплуатацию в Солнечногорске в 2022 году. В октябре 2024 года министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов назвал его «самым технологичным комплексом по переработке отходов в Подмосковье и во всей стране» и говорил, что необходимо на всех комбинатах «создать условия, при которых не будет возникать запахов и загрязнения почвы».

При этом в комментариях в сообществе КПО «Нева» в соцсети «ВКонтакте» местные жители жалуются на «жуткую вонь» в Солнечногорском районе и требуют закрытия предприятия.

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