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Жители Башкирии массово жалуются на неприятный химический запах

МЧС проверит воздух в Стерлитамаке и Салавате после жалоб на химический запах

В Башкирии жители городов Стерлитамак и Салават массово жалуются на неприятный химический запах. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

В МЧС заявили, что после получения обращений организовали проведение замеров атмосферного воздуха и призвали жителей плотно закрывать окна, регулярно делать влажную уборку в квартире, проветривать помещения с использованием вентиляторов и кондиционеров, минимизировать пребывание на улице, носить марлевые маски и респираторы, после каждого выхода из дома промывать открытые участки кожи, нос и горло для удаления микробов и пыли, а также много пить и принимать витамины.

В конце февраля в адрес мэра Ярославля Артема Молчанова стали поступать многочисленные обращения граждан из-за неприятного запаха во Фрунзенском районе города. Чиновник распорядился созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям и заверил, что если загрязнение воздуха подтвердится, виновных привлекут к ответственности.

Ранее в Петербурге вонь на улице объяснили началом трудовой недели.

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