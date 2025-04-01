Автоэксперт призвал не спешить с переходом на летнюю резину в центральных регионах

Автоэксперт Ракитин рекомендовал москвичам не спешить со сменой зимней резины

Главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин рекомендовал водителям центральных регионов России пока не менять зимнюю резину на летнюю. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру», отметив опасность поздних заморозков и черного льда.

«В Московском регионе еще возможны морозы, пусть и небольшие. Зимняя резина сохраняет эластичность при низких температурах, а летняя — нет. Черный лед, который образуется при перепадах температур, делает дорогу незаметно скользкой», — пояснил Ракитин.

Эксперт подчеркнул, что безопасность должна быть приоритетом, даже если очереди в шиномонтажах вызывают дискомфорт.

«Не торопитесь. Лучше подождать стабильного потепления и проверить прогноз на неделю», — отметил Ракитин.

Рекомендация не касается южных регионов, где погода уже стабилизировалась. Однако для Центрального федерального округа, Урала и Сибири Ракитин советует сохранять осторожность.

«Там еще возможны заморозки. Нужно ориентироваться на местные метеосводки», — сказал он.

До этого в Москве спрогнозировали резкое похолодание в выходные.

Ранее синоптик рассказал, где в России еще можно найти «приличный снег».