Автоэксперт призвал не спешить с переходом на летнюю резину в центральных регионах

Главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин рекомендовал водителям центральных регионов России пока не менять зимнюю резину на летнюю. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру», отметив опасность поздних заморозков и черного льда.
«В Московском регионе еще возможны морозы, пусть и небольшие. Зимняя резина сохраняет эластичность при низких температурах, а летняя — нет. Черный лед, который образуется при перепадах температур, делает дорогу незаметно скользкой», — пояснил Ракитин.
Эксперт подчеркнул, что безопасность должна быть приоритетом, даже если очереди в шиномонтажах вызывают дискомфорт.
«Не торопитесь. Лучше подождать стабильного потепления и проверить прогноз на неделю», — отметил Ракитин.
Рекомендация не касается южных регионов, где погода уже стабилизировалась. Однако для Центрального федерального округа, Урала и Сибири Ракитин советует сохранять осторожность.
«Там еще возможны заморозки. Нужно ориентироваться на местные метеосводки», — сказал он.
До этого в Москве спрогнозировали резкое похолодание в выходные.
Ранее синоптик рассказал, где в России еще можно найти «приличный снег».