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Автоэксперт призвал не спешить с переходом на летнюю резину в центральных регионах

Автоэксперт Ракитин рекомендовал москвичам не спешить со сменой зимней резины
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ako photography/Shutterstock/FOTODOM

Главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин рекомендовал водителям центральных регионов России пока не менять зимнюю резину на летнюю. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру», отметив опасность поздних заморозков и черного льда.

«В Московском регионе еще возможны морозы, пусть и небольшие. Зимняя резина сохраняет эластичность при низких температурах, а летняя — нет. Черный лед, который образуется при перепадах температур, делает дорогу незаметно скользкой», — пояснил Ракитин.

Эксперт подчеркнул, что безопасность должна быть приоритетом, даже если очереди в шиномонтажах вызывают дискомфорт.

«Не торопитесь. Лучше подождать стабильного потепления и проверить прогноз на неделю», — отметил Ракитин.

Рекомендация не касается южных регионов, где погода уже стабилизировалась. Однако для Центрального федерального округа, Урала и Сибири Ракитин советует сохранять осторожность.

«Там еще возможны заморозки. Нужно ориентироваться на местные метеосводки», — сказал он.

До этого в Москве спрогнозировали резкое похолодание в выходные.

Ранее синоптик рассказал, где в России еще можно найти «приличный снег».

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