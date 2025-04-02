Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина намерена заменить копейки на шаги

Глава Нацбанка Украины Пышный анонсировал замену копеек на шаги
close
Darrin Zammit Lupi/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) планирует вернуть историческое название «шаги» для разменных монет, которые использовались на территории Украины в XVI–XVII веках, когда страна входила в состав Речи Посполитой. Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью «Украинскому радио».

Регулятор обосновывает эту инициативу необходимостью восстановления исторической справедливости и процесса «дерусификации».

В последний раз шаги в Украине использовались более ста лет назад. Во время Гражданской войны в Украинской народной республике (УНР) гривна делилась на 100 шагов, но это были купюры, а не монеты, с номиналом от 10 до 50 шагов. В 1992 году было принято решение установить за шагом название «копейка».

«После того, как Верховная рада примет соответствующее решение, на что мы очень надеемся, Национальный банк прекратит чеканить копейки и начнет выпуск мелкой украинской монеты — шагов», — сообщил Пышный.

Согласно планам НБУ, шаги будут эквивалентны копейкам. Замена копеек будет происходить постепенно: новые монеты будут выпускаться, в то время как старые начнут выводиться из оборота.

В сентябре прошлого года председатель Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный предложил заменить копейку старинной монетой шаг, которую на Украине использовали в XVII веке, а также в период Гражданской войны в России.

Ранее сообщалось, что Украина отказывается от расчета курса гривны к рублю.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами