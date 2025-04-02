Украина намерена заменить копейки на шаги

Национальный банк Украины (НБУ) планирует вернуть историческое название «шаги» для разменных монет, которые использовались на территории Украины в XVI–XVII веках, когда страна входила в состав Речи Посполитой. Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью «Украинскому радио».

Регулятор обосновывает эту инициативу необходимостью восстановления исторической справедливости и процесса «дерусификации».

В последний раз шаги в Украине использовались более ста лет назад. Во время Гражданской войны в Украинской народной республике (УНР) гривна делилась на 100 шагов, но это были купюры, а не монеты, с номиналом от 10 до 50 шагов. В 1992 году было принято решение установить за шагом название «копейка».

«После того, как Верховная рада примет соответствующее решение, на что мы очень надеемся, Национальный банк прекратит чеканить копейки и начнет выпуск мелкой украинской монеты — шагов», — сообщил Пышный.

Согласно планам НБУ, шаги будут эквивалентны копейкам. Замена копеек будет происходить постепенно: новые монеты будут выпускаться, в то время как старые начнут выводиться из оборота.

В сентябре прошлого года председатель Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный предложил заменить копейку старинной монетой шаг, которую на Украине использовали в XVII веке, а также в период Гражданской войны в России.

Ранее сообщалось, что Украина отказывается от расчета курса гривны к рублю.