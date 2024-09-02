На Украине предложили заменить копейку старинной монетой

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный предложил заменить копейку старинной монетой шаг, которую на Украине использовали в XVII веке, а также в период Гражданской войны в России. Об этом пишет украинская версия журнала Forbes, ссылаясь на пресс-службу регулятора.

По словам Пышного, для введения новой монеты в обращение вместо копейки необходимы законодательные изменения. Сначала Нацбанк планирует разработать дизайн и изготовить монеты номиналом в 50 шагов. Позже планируется ввести монету в обращение, но происходить это будет постепенно и какое-то время можно будет одновременно использовать при расчетах и копейку, и шаг.

Копейка была введена в обращение на Украине в 1996 году, сто копеек равняются одной гривне.

В декабре 2022 года жителям ДНР рассказали, как они могут обменять гривны на рубли. Монеты и купюры обменивали в отделениях Промсвязьбанка, ЦМРБанка и МРБ-Банка по курсу банка.

Ранее к дню ВВС Украины выпустили монету с изображением американских ЗРК Patriot.