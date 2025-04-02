Врач напомнила об опасности употребления алкоголя во время беременности

Врач Ерофеева: алкоголь категорически нельзя употреблять во время беременности

Во время беременности категорически запрещено употреблять спиртное, поскольку высока вероятность рождения ребенка с фатальным алкогольным синдромом. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева.

«Такие дети неуправляемые, они плохо развиваются, не учатся, то есть совершенно очевидно демонстрируют нарушение когнитивных способностей, поведения и так далее. Однократный прием алкоголя во время беременности может повлечь за собой это все», — рассказала эксперт.

Если же беременная женщина регулярно употребляет алкоголь, плод становится вторичным алкоголиком, добавила она.

Врач-невролог Екатерина Демьяновская в свою очередь посоветовала не употреблять во время беременности безалкогольные пиво и вино.

По ее словам, в безалкогольных напитках может быть гораздо больше спирта, чем заявляет производитель. Специалист привела результаты исследования канадских ученых, согласно которым, почти в трети напитков уровень содержания этанола был значительно выше, чем указывалось на этикетке.

Ранее беременная Ида Галич призналась, что позволяет себе спиртное.