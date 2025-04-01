Врач объяснила, почему детям и беременным нельзя пить безалкогольное вино и пиво

Безалкогольное пиво и вино позволяют насладиться вкусом любимых напитков, но при этом избежать неприятных последствий употребления спиртного. Однако даже такие напитки можно рекомендовать далеко не всем, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог Екатерина Демьяновская.

По ее словам, влияние безалкогольных напитков на организм пока слабо изучено. О том, насколько они безвредны и можно ли их употреблять водителям за рулем, женщинам во время беременности или детям, до сих пор ведутся споры. Большинство экспертов сходятся на том, что детям и подросткам не стоит раньше времени знакомиться даже с безалкогольными аналогами вина и пива.

Во-первых, в безалкогольных напитках может быть гораздо больше спирта, чем заявляет производитель. В 2010 году было опубликовано исследование, для которого канадские ученые проанализировали содержание этанола в безалкогольном и слабоалкогольном пиве и вине. Выяснилось, что почти в трети напитков оно было значительно выше, чем указывалось на этикетке. Во-вторых, безалкогольное пиво и вино негативно влияют на психику детей и подростков. Попробовав напитки, имитирующие спиртное, и привыкнув к их вкусу, они, как правило, раньше приобщаются к настоящему алкоголю. Это подтверждают исследования, проведенные в Японии, России, США.

«В отношении детей и подростков большинство исследователей и врачей сходятся в выводах: безалкогольное пиво и вино детям давать не стоит. А вот по поводу беременных женщин мнения расходятся. Принято считать, что в первом триместре беременности, когда закладываются все системы и органы будущего ребенка, стоит минимизировать любые риски. В это время не стоит употреблять даже считающиеся безалкогольными вина и пиво. Во втором — третьем триместре бокал такого напитка, скорее всего, не причинит вреда. Но нужно помнить, что, помимо минимального количества алкоголя, они могут содержать достаточно много сахара, красители, усилители вкуса, которые могут вызывать аллергическую реакцию», — отмечает эксперт лаборатории «Гемотест».

Водителям за рулем употреблять «нулевку» не запрещено. После одной банки такого пива уровень алкоголя в крови составляет 0,04 промилле при пороговом значении 0,35 промилле. Кроме того, через 15 минут даже тот минимальный процент алкоголя, который попадает в организм, полностью улетучивается.

«Однако некоторые сложности безалкогольное пиво может создать. Дело в том, что оно пахнет практически как обычное, поэтому особо подозрительный сотрудник автоинспекции может потребовать освидетельствования в медучреждении. Ну и, конечно, перед поездкой в автомобиле не стоит злоупотреблять напитками даже с незначительным содержанием этанола», — подчеркивает эксперт.

Безалкогольные пиво и вино не рекомендуют употреблять тем, кто проходит курс лечения антибиотиками или антидепрессантами, людям с подагрой и серьезными заболеваниями почек и печени, а также лицам, лечащимся от алкогольной зависимости.

«Тем, кто проходит лечение от алкоголизма, стоит избегать любого триггера, связанного со спиртным. Напитки, которые напоминают настоящее пиво и вино по вкусу, могут помочь людям без алкоголизма снизить бытовое употребление спиртного, но у людей с зависимостью могут спровоцировать желание выпить алкоголя, особенно на ранних этапах лечения. Кроме того, употребление «нулевки» в качестве замены алкоголю может мешать человеку справляться с психологическим компонентом тяги к спиртному и разрабатывать здоровые стратегии преодоления зависимости», — рассказывает врач.

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