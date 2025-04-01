Наркоман с ножом гонялся за подростками в Петербурге

В Петербурге задержали иностранца, гонявшегося за подростками с ножом

В Колпинском районе Петербурга мужчина с канцелярским ножом гонялся за подростками во дворе многоэтажки. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел во дворе многоэтажки по Заводскому проспекту. Мужчина, предположительно, в состоянии наркотического опьянения гонялся за двумя подростками. Злоумышленник угрожал несовершеннолетним канцелярским ножом.

Родители школьников обратились в правоохранительные органы. Сотрудники полиции задержали иностранца, недавно получившего гражданство России. 42-летний подозреваемый помещен в ИВС, у него изъят нож. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Петербурге охранник торгового центра напал на подростка и запер его в кладовке. Инцидент произошел в торговом центре в Купчино, охранник устроил потасовку с одним из подростков. По словам очевидцев, группа детей гуляла в торговом центре, никому не мешая. Одного из мальчиков выгнали из продуктового магазина, после чего начался конфликт с охранником. Мужчина грубо схватил несовершеннолетнего, затолкал его в подсобное помещение и запер дверь.

Ранее пьяный пенсионер с оружием напал на бригаду скорой помощи во Владивостоке.