Стали известны имена финалистов премии РБ

Организаторы Премии РБ объявили список финалистов, в который вошли 65 компаний в 27 номинациях. Следующим этапом станет голосование экспертного жюри, которое выберет победителей. В финал 2025 года попали 24 человека — спортсмены, амбассадоры и менеджеры, 10 спортивных клубов, 8 букмекеров, 8 событий, 7 YouТube и ТГ-каналов, а также 8 СМИ.

Среди финалистов номинации «Спортсмен года. Партнер номинации VK Спорт» Константин Тюкавин, Александр Овечкин, Алексей Батраков и Мирра Андреева.

Номинацию «Лучший топ-менеджер в спортивной отрасли» возглавили Максим Митрофанов, Андрей Кириленко, Наиль Измайлов и Роман Бабаев.

За статус победителя номинации «Лучшее спортивное событие года. Партнер номинации «Чемпионат»» поборются BetBoom Братский Кубок, ЛУКОЙЛ АРЕНА: Сердце Спартака. Матч звезд, Спортивные игры стран БРИКС и Игры будущего.

Среди финалистов номинации «Лучшее цифровое или печатное спортивное СМИ»: «Чемпионат», «Спортс»», «Спорт-Экспресс», а также «Sport24».

За статус «Лучшей спортивной пресс-службы» соревнуются ПФК ЦСКА, ФК «Зенит», ХК «Авангард», ФК «Динамо-Москва» и другие.

Финальным этапом Премии РБ станет церемония награждения. Ежегодно мероприятие посещают президенты лиг и федераций, известные спортсмены, тренеры и звезды шоу-бизнеса.

На каждую церемонию приглашается специальный гость — именитый спортсмен мирового уровня. В прошлые годы в этой роли выступили Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу, Эммануэль Адебайор, Кафу. Специальным гостем Премии РБ 2025 станет легендарный итальянский футболист Франческо Тотти.

Международная Премия РБ — это одно из крупнейших мировых событий в области спорта и букмекерства. VI церемония награждения победителей пройдет 8 апреля 2025 года во Дворце гимнастики Ирины Винер. Событие призвано объединить лидеров спортивной индустрии, бизнеса, медиа и выявить лучшие компании в спортивно-букмекерской отрасли.