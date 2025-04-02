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Подростков-зацеперов поймали на железнодорожной станции в Петербурге

В Петербурге на железнодорожной станции поймали подростков-зацеперов

В Петербурге на одной из железнодорожных станций поймали группу несовершеннолетних зацеперов. Об этом сообщает транспортная полиция СЗФО.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Лигово — очевидцы заметили на путях в опасной близости от движущихся поездов группу подростков и сообщили об этом в правоохранительные органы. Прибывшие на место стражи порядка установили несовершеннолетних нарушителей и доставили их в отдел полиции.

Выяснилось, что юноши занимались «зацепингом» ради острых ощущений — хватались за хвостовые вагоны составов и катались от одной станции к другой. Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних провели с молодыми людьми профилактическую беседу в присутствии родителей и разъяснили им правила поведения. Законных представителей подростков привлекли к ответственности по ч. 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Ранее в Краснодарском крае двух зацеперов ударило током на крыше поезда.

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