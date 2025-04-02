Названа категория педагогов, которую не допустят к преподаванию с 1 сентября 2026 года

Назван срок, с которого педагоги с дипломами из частных организаций не смогут работать

В Госдуме Комитет по науке и высшему образованию принял поправку, согласно которой педагоги, получившие дипломы о дополнительном образовании в частных организациях, больше не смогут работать. Об этом сообщает РИА Новости в Telegram-канале.

Их перестанут допускать к преподаванию с 1 сентября 2026 года.

В пояснительной записке к закону говорится, что в рамках формирования современной системы профессионального развития педагогических работников всех уровней образования необходимо гарантировать им получение качественного дополнительного образования по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Согласно нововведению, теперь педагогам для допуска к работе в профильной организации будет необходимо получить дополнительное образование только в государственных и муниципальных образовательных организациях на федеральной территории «Сириус», в образовательных организациях на территории «Сколково» и территориях инновационных научно-технологических центров.

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