Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа категория педагогов, которую не допустят к преподаванию с 1 сентября 2026 года

Назван срок, с которого педагоги с дипломами из частных организаций не смогут работать
close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме Комитет по науке и высшему образованию принял поправку, согласно которой педагоги, получившие дипломы о дополнительном образовании в частных организациях, больше не смогут работать. Об этом сообщает РИА Новости в Telegram-канале.

Их перестанут допускать к преподаванию с 1 сентября 2026 года.

В пояснительной записке к закону говорится, что в рамках формирования современной системы профессионального развития педагогических работников всех уровней образования необходимо гарантировать им получение качественного дополнительного образования по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Согласно нововведению, теперь педагогам для допуска к работе в профильной организации будет необходимо получить дополнительное образование только в государственных и муниципальных образовательных организациях на федеральной территории «Сириус», в образовательных организациях на территории «Сколково» и территориях инновационных научно-технологических центров.

Ранее в Госдуме назвали категории россиян с правом на досрочную пенсию в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами