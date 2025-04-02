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В сибирском городе может открыться представительство северокорейского вуза

В Новосибирске может открыться представительство университета имени Ким Ир Сена
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Serguei Fomine/Global Look Press

Администрация северокорейского университета имени Ким Ир Сена рассматривает возможность открыть представительство в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета.

«Открытие представительства позволит укрепить научные и образовательные связи между Северной Кореей и Россией, создать платформу для совместных исследований и обмена опытом в различных областях науки и технологий, а также привлечь внимание студентов и ученых к образовательным возможностям», — говорится в сообщении на сайте вуза.

По данным пресс-службы, сейчас сотрудники образовательной организации изучают Академгородок в качестве места, где могли бы базироваться его представители.

Первые обсуждения инициативы прошли в рамках визита делегации Университета имени Ким Ир Сена в Новосибирск в январе 2025 года.

Ранее кореевед Ланьков дал советы туристам при посещении КНДР.

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