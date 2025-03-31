В больнице Хургады после аварии батискафа остается один ребенок, остальные пострадавшие были выписаны. Об этом ТАСС рассказал генконсул РФ Виктор Воропаев.

«Сейчас в больнице остался только один ребенок, остальные пострадавшие уже выписаны», — сказал он.

27 марта туристический батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф. Отмечается, что затонувший батискаф уже несколько лет работает и это было не первое погружение — он осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. На борту, помимо членов экипажа, находились 45 туристов, в том числе дети. Все они — российские граждане.

Позже выяснилось, что батискаф с россиянами на борту затонул, предварительно, из-за ошибки одного из членов экипажа и столкновения с рифом. После этого в кабине началась разгерметизация.

Ранее появились данные о пострадавших при крушении батискафа в Египте россиянах.