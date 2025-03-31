Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились данные о пострадавших при крушении батискафа в Египте россиянах

В больнице Хургады после аварии батискафа остается ребенок
close
Sindbad Club

В больнице Хургады после аварии батискафа остается один ребенок, остальные пострадавшие были выписаны. Об этом ТАСС рассказал генконсул РФ Виктор Воропаев.

«Сейчас в больнице остался только один ребенок, остальные пострадавшие уже выписаны», — сказал он.

27 марта туристический батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф. Отмечается, что затонувший батискаф уже несколько лет работает и это было не первое погружение — он осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. На борту, помимо членов экипажа, находились 45 туристов, в том числе дети. Все они — российские граждане.

Позже выяснилось, что батискаф с россиянами на борту затонул, предварительно, из-за ошибки одного из членов экипажа и столкновения с рифом. После этого в кабине началась разгерметизация.

Ранее появились данные о пострадавших при крушении батискафа в Египте россиянах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами