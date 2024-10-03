Врач объяснила, почему человек может начать заикаться

Заикание — это нарушение плавности речи в виде повторения звуков, слов, слогов, или непроизвольных остановок речи как внутри слова, так и между ними. Есть и вторичные симптомы: лицевые тики, быстрое моргание, дрожание губ или челюсти, подергивания головой, сжатие кисти в кулак. Они связаны с внутренним напряжением человека, пытающегося преодолеть речевой блок. Об этом «Газете.Ru» рассказал Максим Алексеев, мануальный терапевт, невролог, врач-эксперт, врач второй категории сети клиник «Семейная».

«Это довольно распространенная проблема. Заиканием в той или иной форме страдают до 1% населения Земли, а отдельные элементы заикания, логоневроза, могут возникнуть почти у любого человека при сильном стрессе», — объяснил он.

Дети дошкольного возраста часто испытывают трудности с речью, касающиеся планирования и выполнения движений. Этот тип нарушений является нормальной частью развития речи и временно присутствует у детей дошкольного возраста, которые учатся говорить.

«Термин логоневроз не является полным синонимом заикания, он подразумевает нарушения речи именно невротического, психологического характера. Он является результатом сильной психологической травмы, либо склада личности», — отметил врач.

Но причины заикания могут быть различны.

«Это могут быть различные заболевания нервной системы, врожденные и приобретенные уже во взрослом возрасте. На данный момент известно как минимум три гена, чья неправильная работа может быть связана с развитием заикания. Именно генетическими факторами можно объяснить примерно 10 % заикания. Также к заиканию может привести любое повреждение мозга в зонах, связанных с речью, например, инсульт, травма, воспаление. Но в целом именно логоневроз является самой распространенной формой», — сказал Алексеев.

Для правильной диагностики характера заикания необходим осмотр невролога для исключения серьезных заболеваний головного мозга. Немаловажна помощь психиатра и психотерапевта при подтверждении невротической природы заболевания. Это связано в том числе с тем, что само нарушение речи часто лишь малая часть от проблем пациента.

«Заикание может иметь значительное негативное влияние на человека. Можно сравнить это с айсбергом, видимые и слышимые симптомы заикания будут над водой и более широкий набор симптомов, таких как негативные эмоции, скрытые под поверхностью. Чувства смущения, стыда, разочарования, страха, гнева и вины часто встречаются у людей, которые заикаются, и могут увеличивать напряжение и усугублять проблемы речи. Со временем продолжающиеся негативные переживания могут кристаллизоваться в негативную самооценку и образ себя. Люди, которые заикаются, могут проецировать свои собственные установки на других, полагая, что другие считают их нервными или глупыми», — рассказал специалист.

Основной же врач для лечения заикания, безусловно, логопед-дефектолог. И лечение подразумевает не прежде всего не лекарственную терапию, а тренировку.

«Специалисты учат пациентов говорить медленнее, регулировать дыхание или постепенно переходить от односложных ответов к более длинным словам и более сложным предложениям. Базовый принцип, которым следует руководствоваться заикающимся взрослым, это планирование устной речи. При этом во фразах должно быть ограничено количество слов, а паузы между смысловыми словосочетаниями (синтагмами) должны быть длительнее, чем обычно. Логопедические тренировки проводятся на постепенно усложняющемся речевом материале: стихи, чтение текста, пересказ, спонтанная речь», — резюмировал он.

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