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Дачники требуют полмиллиона с соседа, включавшего громкую музыку по ночам

В Сибири пара потребовала компенсацию с соседа по даче за оскорбительные песни
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Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирской области между дачниками возник конфликт из-за громкой музыки. Об этом сообщили в управлении судебного департамента.

Недавно семейная пара подала иск к соседу по дачному участку Алексею. Супруги говорят, что давно ругаются с мужчиной, который целыми днями слушает музыку на громкости, превышающей допустимый уровень шума. Он игнорировал их вежливые просьбы «сделать потише» и в отместку стал включать песни с матерными словами, установил колонки ближе к окнам дома истцов, а также начал оскорблять соседа по национальному признаку.

По мнению истцов, раздражающая привычка соседа по даче мешает им проводить время на собственном участке и негативно влияет на состояние их здоровья, поэтому супруги попросили суд запретить Алексею слушать музыку любой громкости в ночное время и днем с громкостью более 40 дБА, а в случае неисполнения этого условия взыскать с него судебную неустойку в размере 20 тыс. рублей в пользу каждого, а также — компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. на двоих.

Ранее собщалось, что волгоградец пытает соседей по коммуналке, ежедневно включая им песни Shaman.

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