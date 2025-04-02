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В Ижевске задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта в школе

ФСБ: в Ижевске задержан мужчина, подозреваемый в подготовке теракта в школе
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РИА Новости

В Ижевске силовики задержали мужчину, обвиняемого в подготовке теракта в учебном заведении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, мужчина планировал «вооруженное нападение на одно из образовательных учреждений города». Для этого обвиняемый купил компоненты для взрывного устройства с поражающими элементами и бутылки с зажигательной смесью.

Кроме того, мужчина планировал купить огнестрельное оружие и написал манифест, в котором озвучил мотивы своих поступков.

При обыске у него нашли и изъяли 2 кг аммиачной селитры в заводской упаковке, 3 литра дизельного топлива, 1 литр моторного масла, стеклянную бутылку с зажигательной смесью, инструкцию по изготовлению взрывчатого вещества и поражающие элементы в виде гвоздей длиной 50 мм.

До этого «Российская газета» писала, что в Якутии сотрудники регионального управления ФСБ задержали жителей города Мирного, совершивших диверсию на объектах связи.

Ранее стало известно, что экстремисты вербуют россиян для терактов в РФ через зарубежные интернет-ресурсы.

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