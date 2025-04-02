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В Москве задержали «праправнучку» Николая II

Baza: в Москве задержана женщина, называющая себя праправнучкой Николая II
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Светлана Вислобокова/VK

В Москве задержана 52-летняя Светлана Вислобокова, называющая себя праправнучкой последнего императора Российской империи Николая II, сообщает Telegram-канал Baza.

«Женщина представляется как историк, профессор, русский интеллектуальный лидер для глобальной политики от Рода государства мира от России, универсальный процессуальный лидер и праправнучка Николая II. По ее словам, у нее есть множество других титулов и званий и даже справка, что она психически здорова и не употребляет наркотики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вислобокову задержали по обвинению в возбуждении ненависти и вражды в отношении евреев и иудеев. Она рассуждает о российской власти, евреях и геополитике в своем Telegram-канале.

31 марта 2025 года в отношении Вислобоковой было возбуждено уголовное дело по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Следствие считает, что с августа 2023 года женщина как минимум восемь раз призывала совершать насилие над евреями и иудеями и теми, кто их поддерживает.

До этого глава МИД Израиля Гидеон Саар во время совместных мероприятий с верховным представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Каей Каллас обратил внимание на усиление антисемитских настроений в Европе и призвал европейские власти активнее противостоять этой проблеме.

Ранее глава МИД Израиля пообещал проверить, восхваляют ли на Украине Бандеру.

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