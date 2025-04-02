Россиянам рассказали, как часто нужно есть рыбу для сохранения молодости

Pravda.Ru: рыбу нужно есть два-три раза в неделю

Для сохранения молодости и увеличения продолжительности жизни важно включать рыбу в рацион питания два-три раза в неделю. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на директора Института долголетия Университета Южной Калифорнии, доктора Вальтера Лонго.

По его словам, в рыбе содержатся полезные омега-3, омега-6 жирные кислоты и витамин B12, которые нужны для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и мозга, улучшения когнитивных функций и нормальной работы нервной системы. Помимо этого, в ней есть белок, который легче усваивается организмом.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение тем видам, которые содержат больше омега-3 жирных кислот и имеют хороший баланс питательных веществ. Среди них — лосось, сардины, анчоусы и скумбрия, морской лещ, форель.

«Однако стоит быть осторожным с некоторыми видами рыбы, такими как тунец, морской окунь, марлин и акула. Эти хищные рыбы могут содержать высокие уровни метилртути, которая может быть токсичной для нервной системы», — добавили в сообщении.

Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов до этого говорил, что весной важно включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами, калием и магнием, такие как орехи, жирная рыба и зелень.

Ранее ученые выяснили, что рыбы научились охотиться, прячась за акулами.