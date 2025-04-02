В российском регионе произошло землетрясение магнитудой 3,8

На Алтае зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,8. Об этом сообщает МЧС республики Алтай.

Сейсмособытие произошло рано утром 2 апреля в Кош-Агачском районе. Зона распространения подземных толчков составила около 50 километров, в нее попали четыре населенных пункта — Кокоря, Ташанта, Тобелер и Теленгит-Сортогой.

Отмечается, что местные жители не ощутили землетрясение. В результате случившегося никто не пострадал, информации о разрушениях не поступало.

До этого стало известно, что число не выживших после землетрясения в Мьянме достигло 2 тысяч человек. Также оказался поврежден ряд зданий, множество пострадавших госпитализировали. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Ранее россиянин пропал в Мьянме после землетрясения.