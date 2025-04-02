В Москве спасли 1,5-годовалую девочку, подавившуюся конфетой с орехом

В Детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Г.Н. Сперанского поступила 1,5-годовалая девочка, которая подавилась конфетой с орехом, ее экстренно доставили с хрипами и кашлем. Об этом «Москве 24» сообщили в столичном Департаменте здравоохранения.

В ходе исследования врачи выяснили, что куски ореха разлетелись по организму ребенка. Один из них, размером 2 мм, закрыл просвет главного правого бронха, остальные — находились в бронхах второго и третьего порядка.

«В этом случае сложность заключалась в том, что кусочки ореха плотно засели в слизистых бронха из-за отека тканей. Сразу щипцами их невозможно было зацепить», — объяснил заведующий хирургическим отделением №2 Алексей Цапкин.

В связи с этим специалистам пришлось промыть места, где находились частицы ореха, после чего специальным инструментом извлекли кусочки инородного предмета из тканей. Через неделю после этого девочку уже выписали домой.

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