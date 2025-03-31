В Австралии мужчина потерял 14 зубов из-за своей работы, пишет News.

59-летний Габриэль Кабрал из Сиднея, который 12 лет проработал в компании по производству столешниц, столкнулся с тяжелыми последствиями склеродермии - аутоиммунного заболевания, связанного с воздействием кристаллического кремнезема. За последние годы мужчина потерял 14 зубов, перенес несколько операций и продолжает бороться с прогрессирующим заболеванием.

Кабрал работал в отделе продаж компании, где изготавливали столешницы из искусственного камня. Хотя его офис находился вдали от производственного цеха, он регулярно сталкивался с пылью, содержащей кремнезем.

«Я протирал стол влажными салфетками - пыль была повсюду», — рассказал мужчина.

Первые симптомы появились в 2021 году: отеки рук, боли в суставах, затрудненное глотание. Уже через несколько месяцев Кабрал передвигался с тростью.

«Я не мог сидеть на обычных стульях. Жена носила подушки, чтобы я мог хоть как-то устроиться в кафе», — вспоминает он.

В 2023 году у Габриэля начали шататься зубы, это привело к тому, что 14 из них выпали.

«Я носил маску, как во время COVID, потому что стыдился своего вида»,— признается рабочий..

Позже мужчине провели операцию на запястье — из-за болезни он потерял контроль над пальцами. Сейчас Кабрал страдает от повреждения легких и проблем с глотанием и подает в суд на свою бывшую компанию, надеясь получить моральную компенсацию.

Ранее мужчина потерял обе ноги в первый день на новой работе.