В Госдуме рассказали подробности о тестировании детей мигрантов

Володин рассказал об экзамене на знание русского языка для детей мигрантов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об экзаменах для детей мигрантов, какой процент заданий должен быть выполнен для возможности поступления в российские школы. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

Для успешной сдачи тестирования по русскому языку и поступления в российские школы детям мигрантов необходимо правильно выполнить 90% тестовой работы. Для поступления в 1-й класс необходимо правильно ответить на 9 из 10 заданий; во 2–5 классы — на 18 из 20 заданий; в 6–9 классы — на 20 из 22 заданий; в 10–11 классы — на 22 из 24 заданий.

В Рособрнадзоре считают, что такие правила позволят объективно оценить уровень владения русским языком ребенка, а также возможность успешного освоения школьной программы, его адаптации и социализации.

Спикер Госдумы добавил, что еще предстоит проанализировать правоприменение этих норм, узнать мнение регионов России, педагогического сообщества относительно содержания тестовых заданий, их качества и эффективности в части оценки уровня знания русского языка детей мигрантов.

Согласно данным МВД РФ, которые приводит Володин, по состоянию на 1 января 2025 года в России находились 783 593 несовершеннолетних мигранта.

Ранее известный боксер поддержал закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка.