В Госдуме рассказали подробности о тестировании детей мигрантов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об экзаменах для детей мигрантов, какой процент заданий должен быть выполнен для возможности поступления в российские школы. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.
Для успешной сдачи тестирования по русскому языку и поступления в российские школы детям мигрантов необходимо правильно выполнить 90% тестовой работы. Для поступления в 1-й класс необходимо правильно ответить на 9 из 10 заданий; во 2–5 классы — на 18 из 20 заданий; в 6–9 классы — на 20 из 22 заданий; в 10–11 классы — на 22 из 24 заданий.
В Рособрнадзоре считают, что такие правила позволят объективно оценить уровень владения русским языком ребенка, а также возможность успешного освоения школьной программы, его адаптации и социализации.
Спикер Госдумы добавил, что еще предстоит проанализировать правоприменение этих норм, узнать мнение регионов России, педагогического сообщества относительно содержания тестовых заданий, их качества и эффективности в части оценки уровня знания русского языка детей мигрантов.
Согласно данным МВД РФ, которые приводит Володин, по состоянию на 1 января 2025 года в России находились 783 593 несовершеннолетних мигранта.
Ранее известный боксер поддержал закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка.