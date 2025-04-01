Известный боксер поддержал закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка

Закон о приеме в школы детей мигрантов после сдачи экзамена по русскому языку, который вступает в силу с 1 апреля, — своевременный и необходимый шаг государства в решении проблем, связанных с бесконтрольной миграцией. Такое мнение журналистам высказал российский профессиональный боксер, экс-чемпион мира по боксу по версии WBC, спортивный комментатор, ведущий проекта Drozd Podcast Григорий Дрозд.

Спортсмен убежден, что основа сильной страны — это ее культура, язык и ценности.

Григорий Дрозд считает, что если кто-то приезжает жить в Россию, он обязан уважать эти ценности.

По словам боксера, «новый закон — не про ограничение, а про уважение, ответственность и будущее».

Он отметил, что новые правила помогут защитить детей в школах, обеспечить им нормальный образовательный процесс, будут способствовать скорейшей интеграции детей мигрантов.

«Это еще и про родителей, которые приезжают сюда не всегда по зову сердца, а порой — через обман, через схему. А потом страдают их дети, страдают наши граждане, страдает все общество», — заявил Григорий Дрозд.

Спортсмен выразил надежду, что теперь миграция в Россию станет более ответственной, честной и человеческой.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля дети иностранцев будут сдавать тесты на знание русского языка при поступлении в школу.