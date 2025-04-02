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«На месте слышны взрывы»: в Москве на стройке загорелись восемь бытовок

360.ru: восемь бытовок загорелись на стройке на северо-западе Москвы
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Shutterstock

На северо-западе Москвы на территории стройки загорелись восемь металлических двухэтажных бытовок. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

По его данным, инцидент произошел на улице Маршала Тухачевского в районе Хорошево-Мневники. На месте слышны взрывы, предположительно, внутри могут находиться газовые баллоны.

«Сооружения расположены рядом друг с другом, огонь может распространиться на соседние постройки. Информацию о пострадавших и газовых баллонах уточняют», — добавили в сообщении.

Накануне в Восточном административном округе Москвы во дворе жилого дома загорелись три автомобиля, инцидент произошел во дворе дома на Измайловском шоссе в районе Соколиная Гора. Изначально загорелась одна машина, местные жители слышали хлопки. После этого огонь перекинулся на автомобили, которые были припаркованы рядом, а также на стоящее рядом дерево.

На место прибыли сотрудники МЧС, им удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и потушить пожар. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины возникновения пожара выясняются.

Ранее сообщалось, что в Москве крыса стала «швейцаром» в торговом центре.

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