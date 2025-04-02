В Гидрометцентре заявили о прогнозируемой на большей части РФ теплой погоде

Вильфанд: температура воздуха с апреля по сентябрь будет около и выше нормы

С апреля по сентябрь 2025 года на большей части территории России температура воздуха будет около или выше климатической нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что большей части территории страны с апреля по сентябрь ожидается температурный режим около и выше средних многолетних температур. В частности, в Северо-Западном, Центральном, северной половине Уральского федеральных округов, большинстве регионов Сибири, а также на западе Якутии высока вероятность положительных аномалий температуры.

По словам ученого, на юге европейской части России в отдельные месяцы в апреле — сентябре следует ожидать температуру воздуха выше климатической нормы и недостаток осадков. Дефицит осадков наиболее вероятен в Северо-Западном, Центральном федеральных округах и Якутии. На юге Дальнего Востока прогнозируется значительная вероятность превышающих норму осадков.

2 апреля Вильфанд заявил, что из-за теплой погоды до конца этой недели в Астраханской, Херсонской, Челябинской областях прогнозируется четвертый, самый высокий класс пожароопасности.

Ранее Москва обновила температурный максимум года.