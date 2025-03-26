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В Монголии обнаружили загадочный гигантский коготь

iScience: в Монголии обнаружен новый вид динозавра с двумя когтями
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iScience (2025). DOI: 10.1016/j.isci.2025.112141

Международная группа палеонтологов и геологов идентифицировала окаменелости, найденные более десяти лет назад в Монголии, как останки ранее неизвестного вида динозавра. Работа опубликована в журнале iScience.

Окаменелости были обнаружены в 2012 году командой Монгольской академии наук в пустыне Гоби, но долгое время оставались в хранилище. Недавний анализ показал, что найденные кости принадлежат уникальному динозавру, получившему название Duonychus tsogtbaatari. Это первый известный теризинозавр с двумя пальцами на передних конечностях — у всех ранее изученных представителей этого семейства их было три.

Возраст находки составляет около 90 миллионов лет. По оценкам исследователей, динозавр достигал трех метров в длину и весил примерно 270 килограммов. В комплекте окаменелостей сохранились обе передние конечности с когтями, часть таза и значительная часть позвоночника. Особенно впечатляют когти длиной около 30 сантиметров, которые сохранились в трехмерной форме, а не в виде отпечатков в породе. На них даже обнаружены следы кератиновой оболочки — крайне редкая находка, поскольку кератин быстро разлагается и редко сохраняется в ископаемом виде.

Ученые предполагают, что наличие двух когтей вместо трех связано с особенностями питания Duonychus tsogtbaatari. Вероятно, он использовал мощные когти, чтобы срывать ветви и подтягивать их к пасти. Два более крепких когтя обеспечивали лучшую хватку по сравнению с тремя, позволяя динозавру справляться с толстыми ветками.

Ученые продолжат изучение окаменелостей, чтобы лучше понять повадки этого древнего растительноядного динозавра.

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