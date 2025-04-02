Россияне стали выкуривать меньше сигарет в сутки

Доля российских курильщиков, выкуривающих пачку сигарет или более в день, упала до рекордно низкого уровня в 40%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Сообщается, что в 2025 году доля курильщиков в населении России старше 15 лет составила 25,5%, в то время как в 2023 году их было 26,1%. При этом 7,7% опрошенных рассказали, что курят изрядка, а ежедневно курят 17,8% россиян. По данным Росстата, никогда не курили 64,9% россиян, а бросили эту вредную привычку 9,5% населения.

Только 4,4% курильщиков выкуривают в день больше одной пачки сигарет, в то время как до одной пачки выкуривают 35,6% из них. При этом в 2022 году доля заядлых курильщиков среди опрошенных была выше и составляла 4,6% и 42,1% соответственно. 35,9% курильщиков рассказали, что употребляют 5-10 сигарет в день. В 2023 году доля курящих в таком количестве составляла 35,2%. При этом доля употребляющих до пяти сигарет в день возрасла с 18,1% до 24,1%.

По данным опроса, 65,3% курильщиков начали «смолить» в 15-20 лет. Еще 22,8% опрошенных пристрастились к сигаретам в возрасте от 20 до 30 лет. Отмечается, что мужчины курят в 4,5 раза больше женщин, и среди курящих мужчин в шесть раз больше тех, кто курит каждый день.

До этого врач рассказал, что у курильщиков притупляются вкусовые и обонятельные рецепторы из-за атрофии вкусовых сосочков.

Ранее стало известно, что аспирин усиливает потерю грудных мышц у потребителей сигарет.