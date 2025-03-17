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Названо повсеместное лекарство, опасное для курильщиков

COPD: аспирин усиливает потерю грудных мышц у потребителей сигарет
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Depositphotos

Международная группа ученых из США и Японии выяснила, что аспирин способствует увеличению потери грудных мышц у курильщиков. В то же время такие лекарства, как статины, могут замедлить этот процесс. Исследование опубликовано в научном журнале Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (COPD).

Нынешние и бывшие курильщики часто сталкиваются с повышенной потерей скелетных мышц, особенно если у них диагностирована ХОБЛ — воспалительное заболевание легких, которое включает хронический бронхит и эмфизему.

Многим таким пациентам назначают статины для контроля уровня холестерина и аспирин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако до сих пор было мало данных о том, как эти препараты влияют на мышечную массу.

Ученые проанализировали данные 4191 участника исследования COPDGene, которое изучает генетические и эпидемиологические аспекты ХОБЛ. Пациенты сообщили о приеме лекарств и предоставили результаты компьютерной томографии грудной клетки.

«У нынешних и бывших курильщиков более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, и им обычно назначают статины и аспирин для лечения этих состояний. Изучая влияние этих лекарств на площадь и плотность грудных мышц, мы обнаружили, что статины могут потенциально снижать потерю грудных мышц, в то время как аспирин может способствовать увеличению потери грудных мышц», — сказал ведущий автор исследования, доктор Тору Сирахата.

По словам ученых, их открытие позволит повысить эффективность и безопасность лечения пациентов с ХОБЛ с учетом их образа жизни.

Ранее исследователи научились блокировать тягу к курению воздействием на мозг.

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