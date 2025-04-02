Март 2025 года в Москве занял второе место в рейтинге самых теплых

Вильфанд сообщил, что этот март в Москве стал вторым самым теплым за всю историю

Прошедший март в Москве стал вторым самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Средняя месячная температура составила +4,2℃, отметил синоптик.

Он рассказал, что первое место осталось за мартом 2020 года. Тогда среднемесячная температура составляла +4,4℃. На третьем месте — март 2007 года (+3,7℃).

По словам Вильфанд, количество осадков составило 94%, что не превышает норму.

1 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о вероятности мокрого снега. Он рассказал, что в выходные в столице пройдет холодный атмосферный фронт и в тыл циклона поступит более свежая масса воздуха. Ожидаются кратковременные дожди, а в воскресенье есть вероятность примешивания к ним мокрого снега, добавил он.

Температура воздуха будет находиться в пределах 5-8°C.

Ранее автоэксперт призвал не спешить с переходом на летнюю резину в центральных регионах.