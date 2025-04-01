Синоптик предупредил москвичей о вероятности мокрого снега

Тишковец: в Москве есть вероятность мокрого снега

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о вероятности мокрого снега. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в Москву идет похолодание с дождями. 1 апреля в некоторых районах столицы начались дожди, к вечеру они могут перерасти в ливни.

«В выходные пройдет холодный атмосферный фронт и в тыл циклона поступит более свежая масса воздуха. Прошумят кратковременные дожди, в воскресенье есть вероятность примешивания к ним мокрого снега», — поделился Тишковец.

Он добавил, что температура в столице понизится до +5... +8°C.

До этого главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин рекомендовал водителям центральных регионов России пока не менять зимнюю резину на летнюю.

Эксперт подчеркнул, что безопасность должна быть приоритетом, даже если очереди в шиномонтажах вызывают дискомфорт.

Рекомендация не касается южных регионов, где погода уже стабилизировалась. Однако для Центрального федерального округа, Урала и Сибири Ракитин посоветовал сохранять осторожность.

Ранее синоптик рассказал, где в России еще можно найти «приличный снег».