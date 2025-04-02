Последнюю угольную электростанцию закрыли в Финляндии

Последнюю угольную тепловую электростанцию (ТЭС) закрыли в Финляндии. Об этом сообщила на своем сайте финская энергетическая компания Helen, которая является ее владельцем.

«Helen Ltd закрывает угольную электростанцию в Салмисаари 1 апреля 2025 года, что на практике означает конец эры угля и повышение самообеспеченности Финляндии в производстве энергии», — говорится в сообщении.

С прекращением производства энергии на основе угля ежегодные выбросы углекислого газа в стране сократятся на 50% по сравнению с 2024 годом, а в Хельсинки — примерно на 30%. Таким образом, общий объем выбросов в Финляндии сократится почти на два процента, отметила энергетическая компания.

«Отказ от угля — это конкретный шаг на пути к экологически чистому, самодостаточному и доступному производству энергии Helen», — сказал генеральный директор Helen Олли Сиркка.

В честь окончания эры угля на работающей на угле электростанции Салмисаари будут подавать красочные памятные дымовые сигналы из трубы электростанции.

Финляндия сохранит резервные мощности по добыче угля для обеспечения бесперебойных поставок, которые могут быть задействованы в случае необходимости, добавили в компании.

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