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В Финляндии закроется магазин, который россияне использовали для «откатки» визы

Lidl объявил о закрытии магазина на финляндско-российской границе
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Алексей Даничев/РИА Новости

Немецкая сеть супермаркетов-дискаунтеров Lidl закроет свой магазин, расположенный на финляндско-российской границе. Об этом говорится на сайте торговой сети.

Супермаркет закроется уже 29 декабря. Это первый магазин в Финляндии, который встречает туристов после пункта пропуска «Ваалимаа — Торфяновка». Причины закрытия не уточняются.

Как пишет агентство 47news, магазин Lidl на границе пользовался популярностью у россиян, которые хотели «откатать» визу. Для этого российские туристы пересекали пункт пропуска «Торфяновка — Ваалимаа», после чего заходили в супермаркет для покупки европейских товаров и возвращались в Россию с открытой финской визой.

21 декабря премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что граница с Россией останется закрытой. По его словам, Хельсинки не могут ее открыть, пока не будет найден способ, «с помощью которого по согласованию с Москвой можно открыть один или несколько пограничных пунктов». Он отметил, что на данный момент такого взаимопонимания нет.

Ранее в четырех городах Финляндии прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией.

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