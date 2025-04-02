Названы два продукта для профилактики коронавируса

Весной иммунитет особенно ослаблен, что является причиной частых заболеваний. Как поддержать иммунитет и заодно провести профилактику COVID-19 в домашних условиях, «Газете.Ru» рассказала Руфия Алиева, провизор и генеральный директор «Здоровье Health».

«Есть множество средств и фиточаев, которые помогают поднять иммунитет. Многие из них всем хорошо знакомы, например, шиповник. Поэтому предлагаю обратить внимание на менее известные, но очень действенные способы, такие как чага и исландский мох. Эти продукты уже зарекомендовали себя как активные противовоспалительные и иммуностимулирующие средства», — рассказывает Алиева.

Чага — древесный гриб, который чаще всего растет на березах. Его издавна используют в лекарственных целях, а современные исследования только подтвердили его эффективность.

«Что касается исландского мха, он растет только в экологически чистых районах, содержит в себе усниновую кислоту, а его эффективность не раз доказана исследованиями. Эксперт обращает внимание, что эти растения — сильные иммуномодуляторы. Кроме того, они обладают противовирусными свойствами, помогают при кашле и облегчают симптомы бронхита. Но, чтобы извлечь максимальную пользу, необходимо правильно их принимать», — отметила она.

Настой чаги готовится в домашних условиях в пропорции 50 грамм измельченного сырья на 500 мл теплой кипяченой воды, настаивается 2 суток. Чагу лучше принимать за полчаса до еды.

Эксперт рекомендует также принимать исландский мох на ранних стадиях простуды — так он будет наиболее эффективен. Заваривается он как обычный чай: чайная ложка исландского мха на стакан кипятка 200 мл, настоять 15 минут. Исландский мох можно заваривать в воде и горячем молоке с добавлением меда.

«Обратите внимание, что у чаги и исландского мха существуют и противопоказания. Например, во время беременности и кормления не рекомендуется употреблять эти средства. Чагу нельзя употреблять вместе с антибиотиками, а еще настой может влиять на почки. Также чагу следует избегать и людям с аутоиммунными заболеваниями, например с волчанкой, и при аллергии на березу. Исландский мох почти не имеет противопоказаний, но его нельзя употреблять при обострении хронических заболеваний», — резюмировала эксперт.

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